Refezione scolastica a S. Nicola la Strada, tempi incerti per l’affidamento temporaneo. Il caso approda in consiglio comunale

Interrogazione del consigliere Franco Basile al sindaco Marotta e all’assessore Natale.

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) La questione mensa approda anche in consiglio comunale. E’ il consigliere Franco Basile che con propria interrogazione porta la situazione della refezione scolastica sul tavolo dell’assise e chiede al sindaco Vito Marotta e all’assessore Maria Natale chiarimenti sull’intera vicenda, soprattutto concentrando l’attenzione sui disagi che stanno patendo gli allievi che usufruivano del servizio e le loro famiglie. Chiede tempi certi sulla ripresa della refezione scolastica, ma biasima anche l’Amministrazione: “Apprezzo lo sforzo per la difesa della salute dei nostri ragazzi, – ha detto Franco Basile in consiglio comunale, che però ha aggiunto – politicamente non mi spiego però come queste cose siano potute accadere e perché San Nicola la Strada non è ancora stazione appaltante, così da poter fare direttamente le verifiche del caso”.

L’assessore Natale e il sindaco Marotta, che sull’argomento hanno comunque reso tutte le informazioni del caso, al momento garantiscono di star già lavorando per l’affidamento temporaneo del servizio, seppure i tempi restano ancora incerti.