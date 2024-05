REFEZIONE SCOLASTICA, c’è il bando: 196mila euro per servire i pasti ai bambini

La previsione è quella di affidare ad una ditta la gestione del servizio di refezione per tre anni

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Ventottomila pasti ognuno per un costo che parte da 3 euro e cinquanta, per un totale a base d’asta di 196mila euro: c’è il disciplinare della gara d’appalto che l’amministrazione comunale di Peppe Vozza ha bandito per la refezione scolastica per il prossimo anno. La previsione è quella di affidare ad una ditta la gestione del servizio di refezione per tre anni. La ditta dovrà occuparsi dei pasti per gli alunni dell’infanzia e per i ragazzini delle elementari che vorranno aderire al tempo pieno. Quello della refezione scolastica è un argomento intorno al quale ogni anno si concentra l’attenzione di politici e platea dei genitori.