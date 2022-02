REGGIA DI CASERTA Appartamenti reali, la senatrice Margherita Corrado: “Rischio per l’incolumità di dipendenti e visitatori”

La parlamentare, archeologo ed esperta di beni culturali, scrive alla direttrice Maffei dopo la visita a Palazzo reale del 12 febbraio scorso

CASERTA (pm) Abituati, come siamo, a quel mare magnum di indolenza ed inefficienze che è del settore pubblico – in quello privato è notoriamente diverso, perché c’è la sanzione del mercato – alle cose fatte con tutta calma, tanto chi ci corre dietro, chi ci dice niente, chi ci controlla, accade che a farci notare le cose che non vanno devono essere gli altri per smuoverci dalla nostra assuefazione casertana. E’ appena ed ancora accaduto alla Reggia. La senatrice Margherita Corrado, esponente politico ma innanzitutto archeologo ed esperta di beni culturali, alla quale andrebbe tributato un riconoscimento pubblico per i suoi interventi in favore delle opere monumentali ed artistiche particolarmente di Terra di Lavoro (ricordiamo quelli per beni di Aversa, Santa Maria C.V., Marcianise, San Felice a Cancello, solo per dirne alcuni) in un clima di generale indifferenza, aveva segnalato alla direzione del museo il pericolo per la incolumità delle persone di una ampia vetrata rotta all’interno di uno degli ambienti del monumento (in foto i dettagli).

A distanza di otto giorni, non succedendo nulla, ha ripreso carta e penna ed ha scritto a quegli uffici per saperne qualcosa. Ne pubblichiamo la lettera poiché ci sembra che sia rappresentativa di come stiano realmente le cose dalla parti viale Douhet, al di là dei battage sempre più insistiti che dichiarano mirabilie dell’ente vanvitelliano. Ecco, proprio qui sta il punto, vorremmo anche per il palazzo reale più fatti che propagandismo. E perciò poniamo una domanda. Entro quanti giorni la direzione museale pensa che si debba intervenire per sostituire banalmente un vetro fracassato, superati i quali si può essere autorizzati a pensare al disastro organizzativo ? Ad ogni buon conto, da oggi inizieremo la conta di quanto tempo ci vorrà ancora per la riparazione.

QUESTA LA LETTERA DI SEGNALAZIONE DELLA SENATRICE MARGHERITA CORRADO ALLA DIREZIONE MUSEALE