REGGIA DI CASERTA. Ecco il calendario degli eventi fino a Natale

CASERTA – Tre martedi’ di apertura straordinaria a dicembre per venire incontro alle sollecitazioni del territorio, visite serali e tante iniziative rivolte a tutte le fasce e categorie di visitatori, bambini compresi. E’ il calendario delle iniziative previste per i prossimi tre mesi dal Piano di valorizzazione della Reggia di Caserta; un calendario presentato questa mattina in una conferenza stampa tenuta online alla presenza del direttore Tiziana Maffei. Il programma ha come principio ispiratore l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei Paesi membri dell’ONU.

A seguito dell’emergenza Covid 19, la Direzione ha scelto di procedere con cautela nell’organizzazione delle diverse attivita’. Per questo i dettagli di tutte le iniziative (orari, contingentamento e modalita’ di accesso) saranno oggetto di valutazione di volta in volta in relazione alle necessarie misure anti contagio. L’accesso alle varie iniziative non sara’ gratuito e prevede in quasi tutti i casi la prenotazione online.

Si parte il 5 ottobre con l’iniziativa “Coltiviamo il Museo! Horticultura”, con protagonisti i bambini, per i quali saranno approntati laboratori didattici.

Il 14 novembre ci sara’ la Notte dei Musei, con l’apertura serale degli Appartamenti Reali, visite accompagnate e focus tematici.

Il 23 novembre e’ in programma l’iniziativa sui 40 dal terremoto dell’Irpinia; prevista l’apertura serale degli Appartamenti e l’esposizione lungo i corridoi di alcune opere della collezione Terrae Motus.

Il 27 e 28 novembre torna la “Notte europea dei ricercatori”, con l’apertura serale degli appartamenti, e il workshop nel Cannocchiale.

Ed infine ecco i tre martedi’ di dicembre in cui la Reggia aprira’, facendo eccezione alla regola storica che vuole che il martedi’ sia giorno di chiusura del museo: si tratta dell’8, del 22 e del 29 dicembre. Confermato lo stop invece, causa Covid, alle iniziative delle domeniche gratuite al museo; una decisione presa dal Ministero.