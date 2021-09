Resta in cella il ras Giulio De Matteo nonostante il no alla convalida del fermo

Arrestato tre giorni fa per una serie di rapine, per il 29enne disposta la custodia cautelare in carcere per i gravi fatti contestati

SANTA MARIA A VICO Tre giorni fa era stato arrestato, dopo un blitz dei carabinieri nella zona Figliarini a Santa Maria a Vico. Giulio De Matteo, 29 anni, fermato nei pressi della propria abitazione lungo la Nazionale di fronte al “Parco Mamma Anna”, resta in carcere, nonostante il no alla convalida dell’arresto. Il gip Alessandra Grammatica del tribunale sammaritano non ha convalidato il fermo, perché per lei illegittimo, in quanto non vi è pericolo di fuga. Per i gravi fatti contestati, ben sette rapine, ha però disposto la custodia cautelare in carcere.