Rinchiuso nel carcere militare di S.MARIA C.V., torna libero colonnello dei carabinieri coinvolto in un’inchiesta di ‘Ndrangheta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Torna in libertà Giorgio Naselli, ex comandante del Reparto operativo di Catanzaro e poi comandante provinciale dei carabinieri a Teramo, coinvolto nell’inchiesta Rinascita-Scott condotta dalla Dda di Catanzaro. La Corte di Cassazione ha infatti annullato senza rinvio i reati che erano costati la custodia cautelare all’ufficiale, e ne ha disposto la scarcerazione. Naselli era stato arrestato il 19 dicembre scorso con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio e portato nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Nello specifico, secondo i magistrati l’ufficiale avrebbe rivelato notizie che dovevano rimanere segrete a un cliente dell’ex parlamentare Giancarlo Pittelli (indagato nella stessa inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa) e a personaggi ritenuti contigui alle cosche. Il 18 gennaio scorso, il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva accolto solo in parte il ricorso dei suoi legali, concedendo all’ufficiale gli arresti domiciliari.