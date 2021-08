SAN FELICE A CANCELLO – Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso anche dei “minorenni” a sversare rifiuti in strada, in zona Mercato. Lo ha spiegato il sindaco Giovanni Ferrara che annuncia anche l’arrivo di multe salate. Alcuni cittadini sono stati ripresi mentre “in due distinte fasi, nonostante vengano messi a disposizione dal Comune scarrabili 2 volte al mese per conferimento materiale, continuano a depositare rifiuti laddove non si può“.