Rifiuti contaminati ed elettrodomestici da buttare. SEQUESTRO E DENUNCIA PER IL CONDUCENTE

SAN TAMMARO – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, durante un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato al contrasto dell’illecito trasporto di rifiuti, in comune di San Tammaro, hanno notato un autocarro modello Fiat Iveco in sosta in prossimità di uno stabilimento di trattamento rifiuti, il cui cassone era visibilmente colmo di rifiuti, presumibilmente da conferire presso l’impianto predetto.

La successiva verifica del mezzo ha evidenziato che lo stesso è risultato iscritto all’albo dei gestori ambientali ma con autorizzazione sospesa per mancato pagamento dei contributi previsti. Il conducente dell’autocarro ha prodotto il formulario (F.I.R.) accompagnatorio dei rifiuti nel quale era specificato trattarsi di rottami ferrosi non pericolosi mentre i militari hanno rinvenuto sul cassone dello stesso le seguenti tipologie di rifiuti speciali pericolosi: imballaggi contaminati da sostanze pericolose e nr. 2 elettrodomestici non bonificati.

Pertanto, i predetti militari hanno proceduto al sequestro dell’autocarro ed hanno denunciato, in stato di libertà, il conducente dello stesso, per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e per il reato di trasporto di rifiuti speciali pericolosi con Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) riportante false indicazioni.