Riorganizzarono il CLAN dei CASALESI. Gianluca Bidognetti, le sorelle Katia e Teresa ed altri 29 davanti al gup. Sarà abbreviato o ordinario? TUTTI I NOMI

CASAL DI PRINCIPE. Sono 32 gli imputati che a metà luglio saranno chiamati davanti dal gip Nicoletta Campanaro del tribunale di Napoli che, con decreto dello scorso 3 maggio, ha fissato presso l’aula bunker Ticino 1 del carcere di Poggioreale la Camera di consiglio quanto alle richieste di giudizio abbreviato depositate dai difensori degli imputati. Tra questi figurano figli e generi del capo dei Casalesi Francesco Bidognetti, alias Cicciotto e Mezzanotte, accusati di aver riorganizzato negli ultimi anni il clan di camorra, in particolare le fazioni Bidognetti e Schiavone.

Sotto processo, quindi, andranno i tre figli di Cicciotto, ovvero l’ultimogenito Gianluca Bidognetti, le sorelle Teresa e Katia Bidognetti, i mariti di queste ultime Vincenzo D’Angelo e Carlo D’Angiolella, Emiliana e Francesca Carrino, rispettivamente zia e cugina dei figli del boss (Emiliana è la sorella di Anna Carrino, attualmente collaboratore di giustizia nonché ex compagna del boss e madre di Gianluca, Katia e Teresa), e storici affiliati ai Bidognetti come Giosuè Fioretto, marito di Emiliana, e Nicola Kader Sergio, marito di Francesca e ritenuto capozona a Castel Volturno per conto del clan.

Tra le accuse, oltre a quella di aver riorganizzato il clan soprattutto attorno a Gianluca, nonostante questi fosse in carcere dal 2008 per il tentato omicidio della zia e della cugina Francesca, anche le estorsioni ai danni di numerosi operatori commerciali (un imprenditore è stato attinto alle gambe da colpi d’arma da fuoco), il controllo del settore delle onoranze funebri grazie ad accordi risalenti agli anni ’80 con aziende operanti sul territorio, il traffico di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, ad attuare fuori dal carcere le direttive di Gianluca Bidognetti sarebbero state le sorelle Katia e Teresa, che avrebbero percepito lo stipendio del clan, e i mariti di queste ultime, in particolare quello di Katia, Vincenzo D’Angelo.

Ecco

chi sono i 32 imputati dell’abbreviato:

Nicola Sergio Kader 1986 Aversa o’ mastrone

Salvatore Gabriele 1976 Napoli o’ spagnuolo

Nicola Garofalo Badoglio 1963 Frignano Lino Badoglio

Antonio Lanza 1976 Lusciano o’ piotta

Giosuè Fioretto 1963 Lusciano o’ zio

Giacomo D’Aniello 1960 Aversa detto Mimì o mister

Giovanni Stabile 1997 Giugliano

Antonio Stabile 1989 Napoli Tony

Gianluca Bidognetti 1988 Parete Nanà

Vincenzo D’Angelo 1987 Parete Biscottino

Federico Barrino 1987 Napoli o’ Pacciott

Francesco Cerullo 1978 Napoli Ciccio

Katia Bidognetti 1982 Parete

Emiliana Carrino 1969 Napoli

Carlo D’Angiolella 1985 Marcianise

Teresa Bidognetti 1990 Parete

Annalisa Carrano 1992 Aversa Lulù

Francesca Carrino 1982

Agostino Fabozzo 1971 Aversa – detenuto a Smcv

Marco Alfiero 1985 Roma

Onorato Falco 1994 Villaricca

Clemente Tesone 1967 Parete

Giovanni Della Corte 1968 Casal di Principe Cucchione

Franco Bianco 1973 Casal di Principe

Salvatore De Falco 1975 Casal di Principe

Vincenzo Di Caterino 1984 Casal di Principe

Giuseppe Di Tella 1971 Capua Peppe Mattone

Giuseppe Granata 1983 Villaricca

Felice Di Lorenzo 1956 Aversa

Francesco Sagliano 1981 Napoli

Francesco Barbato 1979 Mugnano

Luigi Mandato 1981 Napoli