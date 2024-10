Rissa in via Stellato per uno sguardo di troppo: due giovani feriti 6 Ottobre 2024 - 13:21

Gli agenti del commissariato di polizia di Santa Maria Capua Vetere seno intervenuti due volte per sedare gli animi tra un gruppo di giovani del posto e dei giovani extracomunitari ospiti di una struttura della zona SAN PRISCO – E’ di due feriti il bilancio della rissa andata in scena ieri sera, all’esterno di un bar in via Agostino Stellato a San Prisco poco dopo le 22:30. Coinvolti dei giovani del posto e un gruppo di extracomunitari di origine magrebina. Due gli interventi da parte degli agenti del commissariato di polizia della vicina Santa Maria Capua Vetere, a distanza di 15 minuti l’uomo dall’altro. All’arrivo dei poliziotti, nel primo intervento, c’erano dei ragazzi coi volti tumefatti e con lividi agli arti superiori che hanno raccontato l’aggressione a suon di pugni e calci. Quindici minuti dopo i poliziotti, nuovamente allertati, sono ritornati in quella via ed hanno trovato due ragazzi con vistose ferite profonde al collo alla testa provocate con una bottiglia rotta. Scattata la richiesta di soccorso sul posto sono giunte due ambulanze. Entrambi i feriti sono stati trasportati d’urgenza i due feriti all’ospedale civile di Caserta. Alla base della rissa ci sarebbe uno sguardo di troppo. La polizia indaga per l’identificazione dei coinvolti.