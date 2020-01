Rissa tra italiani e stranieri. Tutti assolti

MACERATA CAMPANIA – (m.v.) Sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. Questa la decisione della dottoressa Stravino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per 4 soggetti, due stranieri e due italiani, imputati per rissa.

A.C., 43 anni, di Macerata Campania, D.M., 25 anni di Macerata Campania, M.M.P., 21 anni, I.S., 28 anni entrambi del Ghana, ma domiciliati a Santa Maria Capua Vetere, si resero protagonisti di una lite scoppiata il 25 marzo 2018.

Le circostanze precise della bagarre non sono state riscontrate in sede processuale ma pare che quel giorno gli stranieri avessero lanciato dei rifiuti in una zona periferica di Macerata Campania e per questo furono fatti oggetto di offese da parte dei due italiani. Ne nacque un litigio e il conseguente ferimento dei quattro.

Nel collegio difensivo gli avvocati Sparaco Giuseppe, Mancino Dario, Andrea Balletta e Gianluca Giordano.