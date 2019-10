VITULAZIO – Era scomparso lo scorso 12 ottobre da Villaricca, in provincia di Napoli ed è stato ritrovato a Vitulazio. Lieto fine per Nicola, rintracciato nella tarda serata di ieri dalle forze dell’ordine e accompagnato in ospedale a Santa Maria Capua Vetere. Il 40enne ha problemi fisici e psichici, ma fortunatamente è in buone condizioni. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari 4 giorni fa.