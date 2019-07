CASTEL VOLTURNO – E’ stato trovato il corpo senza vita di un extracomunitario, oggi pomeriggio, a Pescopagano. Il cadavere si trovava in un’abitazione di via Della Robbia. Il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione. L’uomo avrebbe circa 50 anni. I medici intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che certificarne il decesso: probabilmente è stato colpito da un malore.