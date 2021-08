Rogo in un’area comunale: “casa per anziani” in pericolo

RIARDO – Ancora fiamme in provincia di Caserta. Stavolta nel comune di Riardo, in un’area comunale, è divampato un rogo intorno alle 14. Le lingue di fuoco hanno divorato una parte della vegetazione vicino ad una casa per anziani. Lo ha reso noto il sindaco Armando Fusco: “Considerato che l’area è perfettamente recintata, addirittura sul lato strada la recinzione è costituita da blocchetti in calcestruzzo con sovrastante ringhiera, non è difficile ipotizzare che l’incendio sia di origine dolosa“.

“Come accaduto alcuni giorni addietro il cretino di turno ritorna in azione, senza preoccuparsi dei rilevanti danni che procura all’ambiente ed al territorio. Poco tempo fa l’amministrazione comunale dispose un intervento di generale pulizia dell’area con livellamento anche del terreno e grazie a questi lavori l’incendio non ha procurato particolari danni, visto che ha interessato la solo vegetazione spontanea cresciuta sulle aiuole interne della struttura” ha concluso il primo cittadino.