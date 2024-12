Ruba cellulare a un 17enne e si ferisce durante la fuga. Figlio di un ras denunciato dai carabinieri

Ricoverato all’ospedale di Caserta a causa delle lesioni riportate

SANTA MARIA A VICO – Si è ferito ad una gamba mentre tentava di scavalcare un cancello dopo aver rubato un telefono cellulare a un 17enne del posto. E’ accaduto a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, dove i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in Stato di libertà, per rapina impropria, un 21enne del luogo, A.P., già conosciuto alle forze dell’Ordine.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e dalla escussione di alcuni testimoni, il 21enne, poco prima del loro arrivo avrebbe sottratto, con violenza e minaccia, il telefono cellulare al 17enne e poi, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, nello scavalcare un cancello, si era ferito a una gamba. Trasportato presso l’ospedale di Caserta, il 21enne si trova tutt’ora ivi ricoverato a causa delle lesioni riportate.