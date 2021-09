Ruba gratta e vinci da 500mila euro e poi tenta la fuga a Tenerife. Arrestato a TEANO

SANTA MARIA CAPUA VETERE/TEANO – Sara’ chiuso in carcere Gaetano Scutellaro, l’uomo intercettato e denunciato a piede libero ieri, domenica, all’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di prendere un volo per Tenerife dopo avere sottratto un biglietto ‘gratta e vinci’ vincente da 500mila a un’anziana signora di Napoli, lo scorso 2 settembre. Oggi, nei suoi confronti, il sostituto procuratore di Napoli Daniela Varone e il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli hanno emesso un decreto di fermo ipotizzando nei suoi confronti i reati di furto pluriaggravato e di tentata estorsione ai danni della donna. Scutellaro e’ stato individuato dai militari dell’arma mentre questa mattina procedeva sull’autostrada A1, a bordo della sua auto, all’altezza di Teano, mentre viaggiava in direzione di Napoli. L’uomo verra’ successivamente accompagnato dai carabinieri nel carcere Santa Maria Capua Vetere .