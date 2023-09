Ruba il cellulare alla cassiera del supermarket: ecco cosa ha deciso il giudice

La sentenza del giudice monocratico.

CAPUA/SAN MARCELLINO. Aveva sottratto lo smartphone che la cassiera, incautamente, aveva posto sul bancone ma, per un difetto nella denuncia sporta della parte offesa, il giudice monocratico Giuliana De Angelis, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha emesso sentenza di non luogo a procedere.

E così, a farla franca, è stato un 36enne di San Marcellino, P.F., che, nell’inverno del 2017, rubò il cellulare alla titolare del market in via IV Novembre, a Sant’Angelo in Formis.