Ruba rame per 30mila euro: ARRESTATO

Furto commesso in tempi diversi ai danni di un fabbricato in costruzione

GIOIA SANNITICA – I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Matese, hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, nei confronti di un 44enne di Gioia Sannitica, indagato per reiterati furti di rame ed altro, commessi in tempi diversi, ai danni di un fabbricato in costruzione sito nel Comune di Gioia Sannitica . Le indagini, dirette dalla Procura di S. Maria C.V., hanno preso avvio da una serie di denunce sporte dalla

P.O., corroborate da immagini che ritraevano l’autore asportare ingenti quantitativi di rame per un valore complessivo di oltre 30.000,00 euro e che le successive attività investigative identificavano nella persona arrestata. Il prevenuto, dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che l’odierno indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, che le attività sono state caratterizzate dall’assenza di contraddittorio e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.