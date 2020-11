Rubano gasolio dal cantiere della Napoli-Bari: un arresto e tre denunce

REGIONALE – Hanno provato a portare via il gasolio dai mezzi del cantiere dell’alta velocità ferroviaria Napoli-Bari, ma sono stati scoperti e bloccati. L’episodio è avvenuto, questa notte, in località Cantinelle, a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo – composto da due uomini e due donne – è stato notato dai vigilantes della ‘Cosmopol’ che stavano effettuando un giro di controllo all’interno dell’area.

Immediatamente, gli addetti alla sicurezza hanno fatto scattare l’allarme e sono intervenuti per bloccare i malviventi in collaborazione con i carabinieri della locale Stazione ed i colleghi della Compagnia di Montesarchio, in provincia di Benevento. I malviventi sono stati sorpresi in flagranza di reato: uno era su un trattore stradale sul quale erano stati caricati circa 300 litri di gasolio asportati poco prima dai mezzi meccanici presenti nel cantiere e gli altri tre, stranieri, si trovavano all’interno di un’Audi A4 posta nelle immediate vicinanze.

Le forze dell’ordine, dopo aver verificato che effettivamente il gasolio era stato prelevato tramite un tubo di plastica e che i serbatoi di alcuni mezzi meccanici erano privi di tappi di chiusura, hanno tratto in arresto per furto aggravato e danneggiamento un pregiudicato 45enne originario della provincia di Napoli, mentre hanno deferito in stato di libertà per concorso in furto i tre stranieri -una 20enne bulgara, un 22enne albanese e una 23enne ucraina -, tutti domiciliati in provincia di Caserta.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo da celebrarsi presso il Tribunale di Benevento.