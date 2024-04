Rubano prodotti alimentari dal deposito dove lavorano: in due finiscono nei guai

La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario

GRICIGNANO DI AVERSA – Continui e inspiegabili ammanchi di prodotti alimentari sono stati denunciati, nei giorni scorsi, dal responsabile del deposito di una società di stoccaggio e logistica situata nella zona ASI di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta.

Le immediate indagini, avviate dai carabinieri della locale Stazione a seguito del controllo inventariale, hanno permesso di riscontrare l’effettivo ammanco delle merci che, per quantitativi, tipologia e frequenza non potevano essere giustificati né amministrativamente né a causa del deterioramento.

La successiva analisi dei filmati estratti dalle telecamere già installate presso il deposito di alimenti freschi, ha consentito di accertare che due dipendenti, in più occasioni e in maniera continuativa, avevano sottratto prodotti alimentari e, dopo averli riposti in bustoni in plastica e borse frigo, li caricavano all’interno delle proprie autovetture lasciate in sosta nel vicino parcheggio adiacente al deposito.

Nella mattinata di ieri, nel corso di un mirato servizio di controllo eseguito dai Carabinieri alla fine del turno di servizio, i due dipendenti, riconosciuti grazie alle immagini immortalate dalle telecamere, sono stati fermati a bordo delle rispettive autovetture e, nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di vari generi alimentari occultati all’interno di buste e collocati nel bagagliaio delle loro auto.

La merce recuperata, per un valore di circa 250,00 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

I due, accompagnati in caserma, sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.