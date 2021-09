S. FELICE A CANCELLO. Il sindaco e la giunta premiano con più ore e più soldi 10 ex Lsu su 35. Bufera e pioggia di ricorsi in vista

La decisione è stata assunta con una delibera di giunta. Esistono fondati dubbi di legittimità, ma soprattutto manca la motivazione per la quale in 10 sono stati premiati e in 25 no

SAN FELICE A CANCELLO – (Fabio Gagliardi) Nella scorsa settimana è stata approvata una delibera da parte della Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Giovanni Ferrara che ha creato malumori e accese discussioni tra alcuni dipendenti. Il provvedimento in questione prevede l’incremento orario di lavoro agli ex Lsu, a suo tempo stabilizzati con contratto part-time a tempo indeterminato. Quest’atto, però, è rivolto solo ad alcuni dipendenti, una decina.

Gli esclusi, circa 25, non hanno esitato a ribellarsi. Addirittura, alcuni di loro hanno già incaricato legali per proporre ricorso, in quanto non ritengono del tutto trasparente la procedura utilizzata dall’amministrazione comunale. Abbiamo raccolto le dichiarazioni di uno dei dipendenti esclusi: “Io sono sempre stato al servizio dei cittadini e dell’Ente e non capisco il motivo per il quale questo provvedimento sia stato adottato solo a favore di alcuni miei colleghi. Mi chiedo allora se questo sia capitato perché non sposo la stessa idea politica di quest’Amministrazione”.

A nostro avviso era il caso di motivare il provvedimento, facendo emergere la modalità adottata per la scelta dei beneficiari, magari corredato anche con una relazione da parte di alcuni Capi Settori. Seguiremo con attenzione i risvolti di quest’atto.