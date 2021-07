S.MARIA A VICO. Partiti i lavori per attrezzare l’area verde di via Caudio

SANTA MARIA A VICO – (Fabio Gagliardi) Sono partiti i lavori per la realizzazione dell’area verde attrezzata in via Caudio, con spazi dedicati ai giochi per bambini e il fitness. L’ufficio di comunicazione dell’amministrazione comunale guidata da Pirozzi fa sapere che “l’opera si inserisce nel progetto di riqualificazione delle aree antistanti Piazza Aragona. Nella stessa area sorgerà la prima panchina letteraria ideata dagli studenti dell’istituto E. Majorana”. Non è l’unica opera ad essere iniziata: il 29 luglio inizieranno i lavori per la costruzione del parcheggio in località Maielli. Il Sindaco Pirozzi è soddisfatto del lavoro della sua squadra politica e della macchina amministrativa.