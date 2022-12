S. MARIA C.V. Al Dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli i resti della “Quarto Savona 15”

L’arrivo della teca è previsto per il 17 dicembre, alle ore 11, nella sede dell’Aulario, sito in Via Perla a Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arriva nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo Vanvitelli la teca che custodisce i resti della “Quarto Savona 15”, nome in codice della Croma blindata su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. L’arrivo della teca è previsto per il 17 dicembre, alle ore 11, nella sede dell’Aulario, sito in Via Perla a Santa Maria Capua Vetere, e vede il coinvolgimento di studenti (della Vanvitelli e degli Istituti Superiori), di docenti e la partecipazione delle Autorità Istituzionali.

la manifestazione, e dopo il saluto del Rettoredel Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,, del Prefetto, del Questoree del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione Campania, Ettore Acerra, vi sarà un reading di letture sulla figura di Giovanni Falcone e dell’intera scorta. La giornata si chiuderà con la testimonianza della signora Tina Montinaro, vedova del capo scorta Assistente della Polizia di Stato, Antonio Montinaro, e Presidente dell’Associazione “La teca testimonia plasticamente che, nonostante le bombe della mafia, la macchina Scorta del giudice Falcone vive ancora, come simbolo di legalità, con la sua sigla radio Quarto Savona 15. I, in qualità di presidio di promozione della cultura della legalità si propone dunque quale spazio di condivisione per commemorare un momento tristissimo della storia del nostro Paese