S. MARIA C.V. Appalti pilotati dal clan, processo bis per l’ex sindaco. Ciccio ‘e Brezza sul banco dei testimoni

CASAPESENNA/S. MARIA CAPUA VETERE – Si tornerà in aula a inizio luglio e Francesco Zagaria verrà ascoltato nel processo d’appello sulla rete di appalti tra Santa Maria Capua Vetere e Grazzanise che erano affidati con la mediazione del clan dei Casalesi.

A deciderlo la Corte d’Appello. Durante l’udienza saranno depositati i verbali di Ciccio ‘e Brezza il quale verrà ascoltato come testimone nel processo bis che vede alla sbarra l’ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Biagio Maria Di Muro (condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi), il progettista Guglielmo La Regina (condannato in primo grado a 6 anni), Roberto Di Tommaso (condannato a 1 anno con pena sospesa), Alessandro Zagaria (condannato in primo grado a 4 anni solo per la corruzione a Di Muro) e l’imprenditore Francesco Madonna (assolto in primo grado). Al processo si è costituito parte civile il Comune di Grazzanise.