S. MARIA C.V. Auto in divieto di sosta blocca la corsa dei Vigili del Fuoco. Caos in città

Santa Maria Capua Vetere – E’ stato necessario un intervento nell’intervento per i Vigili del Fuoco, questo pomeriggio a Santa Maria Capua Vetere.

Nel raggiungere il luogo in cui intervenire, infatti, la loro corsa è stata arrestata da un automobilista maldestro.

Costui, parcheggiando la propria vettura in via Roberto D’Angio, in divieto di sosta, ha sbarrato la strada agli operatori del 115.

Dopo aver provato invano a richiamare l’attenzione dell’automobilista, assente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spostare l’autovettura con le proprie mani, per permettere il passaggio del proprio mezzo.