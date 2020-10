SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ scattata inevitabilmente la chiusura per 5 giorni e una multa da 2 mila euro per il titolare del ristorante di cucina giapponese, sito in Eugenio Della Valle, a Santa Maria Capua Vetere, dopo i vigili urbani hanno trovato 100 persone, poco più, poco meno, che pranzavano, senza nessun rispetto delle norme anti covid. Identificati e sanzionati tutti i clienti presenti.