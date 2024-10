S. MARIA C.V. Incendio distrugge camper in sosta, vigili del fuoco al lavoro

Spento l’incendio i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera zona

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Questa mattina, verso le ore 11:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in via dell’Annunziata, nel comune di Santa Maria Capua Vetere, allertati dai residenti che vedevano uscire delle fiamme da un camper parcheggiato in una proprietà privata. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco subito hanno circoscritto e spento l’incendio, che aveva interessato l’intero veicolo, evitando che le fiamme si propagassero sia all’abitazione vicina che al capannone confinante di un caseificio. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte dalla sede centrale del Comando.

