S.MARIA C.V. Distrutta a CASERTA l’auto di Antonio Sciaudone, avvocato e professore universitario

CASERTA/SANTA MARIA CAPUA VETERE- (Tina Palomba) Questa notte, dopo la mezzanotte, ignoti hanno distrutto la vettura, una Mazda rossa, dell’avvocato, nonché professore universitario di diritto all’Università Vanvitelli, Antonio Sciaudone. L’episodio, come è stato confermato telefonicamente dallo stesso docente, è avvenuto in via Battistessa a Caserta.

“Sono andato ad un matrimonio ieri sera ed ho parcheggiato la vettura in via Battistessa, abito poco distante, stamattina la brutta sorpresa. Ho lanciato un appello su facebook per chi magari avesse visto qualcosa. Ho fatto la denuncia per ora. C’è solo una persona che ha detto di aver visto un ragazzo, forse ubriaco, che con la sua vettura ha fatto questi danni, poi è venuto probabilmente il padre e lo aiutato a recuperare la sua auto ma non si sono preoccupati della mia che è stata distrutta. Spero di risalire agli autori dei danni anche dalle telecamere cittadine”.

Ricordiamo che il fratello del professore Massimo Sciaudone è consigliere dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere.