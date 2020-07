SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono imputati di usura nei confronti di C.V., l’ex consigliere di Santa Maria Capua Vetere Franco Cecere e suo fratello Antonio, ma la parte offesa non si è presentata in aula. E’ accaduto, ieri, martedì 7 luglio, dinanzi alla terza sezione penale del tribunale cittadino. Ora C.V., come disposto dal giudice, dovrà essere accompagnato dai carabinieri in udienza per testimoniare.