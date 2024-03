S. MARIA C.V. Furti e razzie nel weekend: saccheggiata la farmacia dell’Immacolata. Colpo in villa a S. Prisco

Su entrambi gli episodi indagano gli agenti del commissariato sammaritano.

SANTA MARIA CAPUA VETERE/SAN PRISCO. Escalation di furti, negli ultimi giorni, anche tra Santa Maria Capua Vetere e San Prisco. Nella città del Foro è stata razziata la farmacia dell’Immacolata, in viale Kennedy. Ignoti si sono introdotti, nella notte, nei locali commerciali ed hanno rubato tutto quello che era contenuto nei distributori automatici.

A San Prisco, invece, nuovamente in azione la banda dell’Audi A3: ripulita la villetta di due residenti in via del Sole. I due coniugi, proprietari dell’abitazione, erano assenti e quando hanno fatto ritorno a casa non hanno trovato neppure più i televisori. Su entrambi gli episodi indagano gli agenti del commissariato di S. Maria Capua Vetere, mentre sui social rimbalza da un profilo all’altro la foto di tre individui che potrebbero essere i componenti della banda dell’Audi A3.