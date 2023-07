S.MARIA C.V. Furto in pieno giorno: svaligiata l’abitazione di un noto commercialista

Passato al setaccio anche lo studio del professionista

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grande spavento, ieri, nella zona di Sant’Agostino, a Santa Maria Capua Vetere, per un furto nell’abitazione e nello studio di un noto commercialista del posto. Erano circa le 14:30 quando la madre del commercialista stava rientrando a casa in auto. Trovato l’accesso impedito da una vettura di grossa cilindrata parcheggiata proprio davanti al portone ha cominciato a suonare il clacson per chiedere di spostare l’auto.

L’uomo alla guida le ha fatto cenno di aspettare, mentre dall’appartamento uscivano ben sei uomini con molti coperti alla cui vista la donna si molto spaventata. I malviventi si sono allontanati mentre la donna si è recata da alcuni parenti per far scattare l’allarme. I proprietari rientrati presso la loro abitazione hanno fatto l’amara scoperta: i ladri avevano sfondato una porta blindata e messo a soqquadro sia la casa che lo studio del professionista.