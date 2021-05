S. MARIA C.V. Furto in via Firenze. Ladri d’auto ripresi dalle telecamere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Sempre in merito ai furti d’auto, questa volta a via Firenze a Santa Maria Capua Vetere, una donna e un uomo ritratti in questi frame, a bordo di una Stilo grigia che sottraggono indebitamente una Fiat Panda ritrovata poi dai Carabinieri con evidenti danni causati per asportate numerosi pezzi da rivendere”.

E’ il post pubblicato poco fa sul gruppo Facebook Ciò che vedo in città Smcv riguardante il furto di una Fiat Panda ritrovata, completamente smantellata, dai carabinieri.