SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) Addio all’ennesima vittima del male, Ferdinando Marcone, 58 anni. L’uomo pietra miliare dell’ente Comunale, di è spento prematuramente dopo aver lottato contro il male. Sconvolta l’intera comunità per la dolorosa perdita. La città si è stretta attorno alla famiglia in queste ore di dolore. Stamani durante i funerali presente anche il sindaco e i colleghi per dargli l’ultimo saluto.