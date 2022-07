S. MARIA C.V. Incidente in sella a uno scooter: città prega per Valerio

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CASAPULLA – Sono ore di ansia per la comunità di Santa Maria Capua Vetere dopo il grave incidente avvenuto questa notte sulla Nazionale Appia a Casapulla. Due giovani, entrambi residenti nella città del Foro, in sella a uno scooter si sono schiantati, per cause ancora in fase di accertamento, nei pressi del distributore Ip. P.D., 23 anni, è stato medicato sul posto mentre Valerio D., 24 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni preoccupanti.