S. MARIA C.V. La morte di Angela Saulino. In uno striscione l’abbraccio degli studenti del Liceo Albertini al papà

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) Dolore per la scomparsa della 37enne Angela Saulino tra gli studenti del Liceo Albertini di Nola i quali hanno affisso fuori i cancelli dell’Istituto uno striscione per far sentire la loro vicinanza a Pasquale Saulino, il collaboratore scolastico, che ha perso la figlia Angela in un brutto incidente stradale lungo la Strada Provinciale 230 nei pressi della Reggia di Carditello. Angela, giovane donna apprezzata e stimata, responsabile dell’associazione Urbe, lascia il marito e una bambina. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la 37enne. “Straziante, una botta al cuore. Piena di vita, di idee, dolce, solidale. Una voce sempre per il prossimo. La nostra comunità oggi perde una straordinaria donna, lasciando un vuoto enorme. Ciao Angela, buon viaggio, mancherai tanto!”

Mentre la sua Associazione, Urbe, scrive: “È con il cuore a pezzi che dobbiamo raccogliere le parole giuste per ricordarti e ringraziarti di aver camminato insieme a noi. Passione. Determinazione. Gentilezza. Hai vissuto intensamente il tuo breve viaggio, portando i tuoi dolci occhi in giro per il mondo. Hai dato tutta te stessa a chi amavi e siamo sicuri che continuerai a farlo, ovunque tu sia. Ci lasci sconcertati e arrabbiati perché di meraviglie da vedere e di sogni da realizzare ne avevi ancora tanti. Buon viaggio Angela!”