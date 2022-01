SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 gennaio , con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Caserta nord.