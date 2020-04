S.MARIA C.V. Malore mentre è in fila dal farmacista, uomo muore in strada

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Un uomo era in fila fuori all’esterno di una farmacia, quando improvvisamente è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Potrebbe essere stato un infarto fulminante a causare la morte del 77enne del rione Iacp, questa mattina in via Del Lavoro. L’anziano era in fila fuori alla farmacia Antonone quando si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi immediati con il personale del 118. Sul posto anche i carabinieri. Per il 77enne non c’è stato nulla da fare.