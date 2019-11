S. MARIA C.V. Orgoglio sammaritano: Umberto Della Valle premiato in Inghilterra come miglior gastronomo italiano

SANTA MARIA CAPUA VETERE (ti.pa.) – Si chiama Umberto Della Valle, 53 anni di Santa Maria Capua Vetere e, a Thame vicino la contea di Oxford in Inghilterra, è diventato un vero e proprio manager del cibo italiano. Vive da oltre 25 anni in terra britannica, ed è considerato un profondo conoscitore e divulgatore del prosciutto di Parma. Il 22 novembre prossimo, riceverà un prestigioso premio per questa sua attività. E’ stato già intervistato da alcuni giornali locali e per lui, come per la città di Santa Maria Capua Vetere, salire su questo podio unico in tutta la nazione inglese, è un grosso onore.