S. MARIA C.V. Sembrava morto nella sua casa in via Mazzocchi. 65enne salvato in extremis ma è grave in ospedale

A lanciare la richiesta di soccorso è stata una vicina di casa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Momenti di apprensione nella centralissima via Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere. Un 65enne, N.C., è stato colto da malore mentre era in casa da solo. A lanciare l’allarme una vicina di casa dell’uomo che da un paio di giorni non ne aveva notizie. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e i sanitari del 118 della postazione di Curti che attivate le manovre necessarie hanno poi trasportato l’uomo, in codice rosso, presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per le dovute cure.