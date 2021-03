SANTA MARIA CAPUA VETERE – Rapina questa sera, poco prima della chiusura, ai danni della farmacia dell’Immacolata, in piazza Padre Pio a Santa Maria Capua Vetere. Il malvivente, armato di pistola, ha fatto irruzione nell’attivitĂ vestito da operatore sanitario in tenuta anticovid minacciando i presenti e intimando di consegnare il denaro in cassa.