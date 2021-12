S. MARIA C.V. Torture in carcere, colpo di scena: il pm chiede l’archiviazione per 13 detenuti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (ti.pa) Torture in carcere, nuovo colpo di scena, chiesta l’archiviazione del pm per i 14 detenuti che erano stati denunciati dal personale della penitenziaria il 6 aprile del 2020 per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il pubblico ministero Alessandro Milita con questa richiesta avvalora la tesi delle violenze avvenute nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere per opera dei 108 agenti della polizia penitenziaria. E’ di ieri la decisione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i 13 detenuti: Antonio Flosco, Massimo Flosco, Alessandro Zampella, Bruno D’Avino, Raffaele Enghben Emanuele Irollo, Vincenzo Baia, Gennaro Cocozza, Marco Ranieri, Andriy Flessiy, Lamine Haikimi, Alessandro Tassieri, Ciro Esposito, Luigi D’Alessio. A gennaio riprenderà il maxi processo nell’aula bunker che vede 108 imputati e invece 178 persone offese e l’introduzione del reato di tortura, (inserito nel codice per la prima volta nel 2017), contestato a quasi cinquanta pubblici ufficiali. La richiesta di archiviazione di ieri è stata comunicata ai 28 agenti che avevano denunciato i 13 detenuti di avere fomentato la rivolta del 6 aprile del 2020. Si tratta dei seguenti poliziotti: Bruno Acaluso DI TEANO, Gennaro Ottaviano DI Cagliari, Nicola Maccalè’ di Napoli, Nicola Canzonieri di Santa Maria Capua Vetere, Oreste Salerno di Calvi Risorta, Angelo Raccioppoli di Macerata Campania, Giovanni Corrado di Sant’Agata dei Goti, Domenico Garofalo di POrtico di Caserta, Gennaro Saiano di Limatola, Tommaso Calmo di S, Nicola la Strada Paolo Burro di S. Prisco, Biagio Braccio di Macerata, GIacomo Goluccio di Tora e Piccilli, Gennaro Loffreda di Virano, Carmine Zampella di Gricignano, Francesco Merola di Vitulazio, Sossio Vitale di Secondigliano Vincenzo Russo di Secondigliano, Salvatore Salviato e Eduardo Gammella entrambi di Secondigliano. Essi sono i 28 dei 108 accusati a vario titolo di tortura e maltrattamenti.