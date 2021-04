S.MARIA C.V. Tre impiegati del Comune positivi al COVID. Focolaio a Palazzo Lucarelli e il sindaco…

Stamattina sono diventati ufficiali. Naturalmente noi conosciamo l e generalità, ma per ovvi motivi di privacy, non trattandosi di personaggi pubblici non scriveremo neppure le iniziali

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stamattina sono diventati ufficiali i casi di positività al covid all’interno di Palazzo Lucarelli che ospita, com’è noto, il comune di Santa Maria Capua Vetere. Sono tre i dipendenti colpiti dal virus. Per cui, parlare di un focolaio non è esagerato. Non sappiamo se al momento il sindaco Antonio Mirra abbia attivato i protocolli stabiliti a livello nazionale e che peraltro lui potrebbe anche derogare in parte, utilizzando i poteri derivatigli dall’articolo 50 del Testo Unico sugli enti locali. Cercheremo di approfondire la vicenda.