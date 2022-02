S.MARIA C.V. Truffa dello specchietto in zona Sant’Andrea. Scatta la denuncia ai carabinieri

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un giovane alto a bordo di una Ford Fiesta verde scuro ha consumato una truffa dello specchietto in zona Sant’Andrea, via Napoli, all’altezza del passaggio a livello a Santa Maria Capua Vetere. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri e segnalato da Ciò che vedo in città – smcv con un annuncio:

TRUFFA DELLO SPECCHIETTO ZONA SANT ANDREA VIA NAPOLI PASSAGGIO A LIVELLO GIOVANE ALTO CON FORD FIESTA VERDE SCURO TARGA PARZIALE 335HK IL TUTTO E STATO GIA DENUNCIATO AI CARABINIERI”