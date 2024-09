S. MARIA C.V. Turista travolto e ucciso da un’auto all’Anfiteatro, via libera al rimpatrio della salma

Domani, 1 ottobre, i familiari della vittima saranno a Santa Maria Capua Vetere dove è previsto un incontro, in forma privata, con il sindaco Antonio Mirra

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il pubblico ministero del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto ulteriori prelievi di tessuti sulla salma di Miguel Serrano,il turista 33enne di Madrid morto dopo essere stato travolto da un’auto in via Domenico Russo a Santa Maria Capua Vetere, prima del rientro in Spagna dove verrà cremata

Domani, martedì 1 ottobre, i familiari della vittima, accompagnati dal loro legale, incontreranno, in forma privata, il sindaco Antonio Mirra.

Per la morte di Miguel risulta indagato un 18enne, L.D.N., di Santa Maria Capua Vetere. Sarebbe stato lui, a bordo di una Fiat Panda, a travolgere il 33enne e suo fratello, che ha riportato lesioni a un braccio giudicate guaribili in un mese. Per tale motivo il difensore ha depositato alla polizia una seconda denuncia per lesioni a carico del 18enne, che va a integrare il procedimento, già avviato, per l’omicidio stradale.