S. MARIA C.V. Ucciso dai nazisti per aver scioperato, risarcimento da 720mila euro per gli eredi

La storia di Gaetano Comunale, originario di Santa Maria Capua Vetere deportato e ucciso dai nazisti a Mauthausen, solo per aver scioperato insieme agli altri operai delle vetrerie Taddei di Empoli. Il Tribunale di Firenze ha stabilito un risarcimento per gli eredi. E’ la prima volta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un risarcimento da 720mila euro per gli eredi di Gaetano Comunale, originario di Santa Maria Capua Vetere, mastro vetraio ad Empoli, ucciso dai nazisti a Mauthausen per aver scioperato insieme agli altri operai delle vetrerie Taddei.

Lo ha deciso il tribunale di Firenze che ha fissato la somma a titolo di indennizzo ai familiari di Comunale. Ora dopo il verdetto, se l’avvocatura di Stato non farà appello, per il legale dei familiari della vittima della barbarie nazista, si aprirà l’iter amministrativo per poter chiedere di accedere al fondo governativo istituito nel 2022 da Mario Draghi, che prevede proprio il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich ad opera del Mef.