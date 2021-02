S. MARIA C.V. Vende assicurazione online a donna in Sardegna, ma e’ una truffa. Nei guai 22enne

Già noto alle forze dell’ordine per reati…

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ha convinto una donna di 44 anni, di Carbonia ma residente a Sant’Antioco, in Sardegna, a stipulare un contratto assicurativo che si e’ pero’ rivelato falso. Nei guai e’ finito un giovane di 22 anni di Santa Maria Capua Vetere, disoccupato, gia’ noto alle forze dell’ordine per altre denunce, ora indagato del reato di truffa aggravata. Il giovane, che e’ stato individuato dai Carabinieri dopo un’accurata indagine, si era fatto accreditare con artifizi e raggiri sul proprio conto corrente la somma di 260 euro per un contratto assicurativo online. Alla vittima aveva inviato anche false attestazioni sulla copertura assicurativa della sua auto, il tutto, ovviamente, falso. La donna ha presentato denuncia ai Carabinieri che hanno poi individuato il responsabile della truffa.