S. MARIA C.V. Zinzi e Mastroianni (Lega) in visita al carcere. “Solidarietà agli uomini in divisa dopo le aggressioni”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una delegazione della Lega, guidata dal segretario regionale della Campania, Nicola Molteni, si è recata in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere per portare “la solidarietà del partito alle donne e agli uomini in divisa dopo le aggressioni di sabato scorso”. Con il parlamentare della Lega, anche il consigliere regionale Gianpiero Zinzi e il coordinatore provinciale di Caserta, Salvatore Mastroianni. “Abbiamo incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali della polizia penitenziaria e la direttrice della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere per portate la nostra solidarietà a chi è stato vittima delle ultime aggressioni. Il clima è teso. Lo Stato – ha detto Molteni – deve dare risposte precise e tutelare in primis la sicurezza degli operatori di polizia. Le promesse del ministero non sono state rispettate. Occorre implementare urgentemente il numero dell’organico. Invitiamo il ministro Bonafede a dare risposte in tempi brevi per scongiurare altre aggressioni”.