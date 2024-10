S. NICOLA. BOLLETTE ACQUA. Decolla il nuovo contenzioso. Decine le cause appena iscritte al Giudice di Pace

Per difendersi, l’amministrazione comunale ha appena firmato un ulteriore incarico ad un legale che ha l’onere di smontare la tesi dei contribuenti e quindi gettare le basi per il recupero delle somme

SAN NICOLA LA STRADA – Sul contenzioso idrico l’amministrazione comunale di Vito Marotta non riesce a darsi pace. Continuano i ricorsi dei contribuenti contro il Municipio relativamente a bollette e pretese dell’amministrazione comunale, che, secondo l’orientamento che si è andato formando in città, non sarebbero più esigibili per una serie di motivazioni tra cui decadenze e prescrizioni.

Un filone che in realtà è stato sorretto, almeno in parte, dall’ Arera, che dopo aver sanzionato il Comune di San Nicola la Strada, in virtù dell’annullamento di vecchie fatture da parte dell’amministrazione comunale, ha transatto la lite pendente con l’Amministrazione obbligandola però a seguire l’iter indicato a favore dei contribuenti. Nel frattempo sono sorti altri giudizi dinanzi al giudice di pace di Caserta relativamente alle bollette più recenti, per le quali si discute ancora della prescrizione biennale anche in merito a bollette emesse prima del 2020.

