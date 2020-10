S. NICOLA L. S. Schianto all’incrocio tra auto e moto. Centauro trasportato in ospedale

SAN NICOLA ALLA STRADA – Ci potrebbe essere un sorpasso azzardato alla base del bruttissimo incidente oggi a San Nicola la Strada all’incrocio tra via Santi Cosma e Damiano e via Fellini. A rimanere coinvolti nell’impatto violentissimo sono stati un’auto Nissan ed una motocicletta. Ad avere la peggio, com’è chiaro immaginare, è stato il centauro che è stato sbalzato dalla moto ad alcuni metri di distanza. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sul posto i vigili urbani della locale stazione per i rilievi del caso.