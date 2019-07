Sabato sera di controlli dei carabinieri lungo le strade. Identificati automobilisti e motociclisti

MARCIANISE – Sabato sera di controlli dei carabinieri in particolare lungo la Statale Sannitica tra Marcianise e Maddaloni. Identificati automobilisti e motociclisti lungo Viale Carlo III. Elevate sanzioni per infrazioni al codice della strada. L’attività proseguirà nelle prossime ore anche in concomitanza con il primo esodo massiccio verso le località balneari anche nei pressi dello snodo di Caserta Sud.

L’attività dei carabinieri della Compagnia di Marcianise ha peraltro portato nelle ultime ore all’arresto di due stranieri per spaccio di stupefacenti nella zona di San Nicola la Strada.